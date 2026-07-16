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/ ©BMI/Gerd Pachauer
Symbolfoto von 5min.at: Polizei verhaftet einen Mann.
Gestern nahm die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher im 10. Bezirk fest.
10. Bezirk/Wien
16/07/2026
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Zeuge schlägt Alarm: Wiener Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Gestern am frühen Nachmittag beobachtete ein Zeuge, wie jemand das Schloss einer Haustüre aufbracht. Schon bald waren Einsatzkräfte vor Ort.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie eine hausfremde Person mit einem Hammer das Vorhängeschloss einer Wohnungstüre aufbrach. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Tatverdächtige mit einer Batterie für ein E-Moped in den Händen angehalten werden.

Vorläufig festgenommen

Im Zuge der Befragung zeigte sich der Mann geständig, gab jedoch an, dass es sich um seine Batterie handle und er diese lediglich zurückgeholt habe. Einen Nachweis zur Bestätigung seiner Angaben konnte er jedoch nicht erbringen, teilt die Polizei mit. Der 24-jährige syrische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und angezeigt.

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