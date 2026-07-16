Stopp an der Zapfsäule: Polizei nimmt Gesuchten (18) bei Tankstelle fest

Dieser Tankstopp endete direkt hinter Gittern: Aufmerksame Polizisten erkannten im Zuge ihres Streifendienstes einen gesuchten Mann an einer Tankstelle. Für den 18-Jährigen klickten sofort die Handschellen.

Für einen 18-Jährigen, der von der Polizei bereits gesucht wurde, klickten gestern Nachmittag die Handschellen.

Für einen 18-Jährigen, der von der Polizei bereits gesucht wurde, klickten gestern Nachmittag die Handschellen.

Beamte wurden im Zuge ihres Streifendienstes auf ein Fahrzeug aufmerksam, das an einer Zapfsäule einer Tankstelle abgestellt war. Zwei Männer verließen das Fahrzeug und begaben sich in den Tankstellenshop.

Aufrechte Festnahmeordnung

Einer der beiden Männer, ein 18-Jähriger aus Russland, war den einschreitenden Beamten aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung bekannt. Der Mann wurde vor Ort angehalten und in weiterer Folge festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.