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/ ©PlaNet Fox/Pixabay
Symbolfoto auf 5min.at: Die Zapfsäule einer Tankstelle steht bereit, um Fahrzeuge mit Treibstoff zu versorgen.
Für einen 18-Jährigen, der von der Polizei bereits gesucht wurde, klickten gestern Nachmittag die Handschellen.
10. Bezirk/Wien
16/07/2026
Im Streifendienst

Stopp an der Zapfsäule: Polizei nimmt Gesuchten (18) bei Tankstelle fest

Dieser Tankstopp endete direkt hinter Gittern: Aufmerksame Polizisten erkannten im Zuge ihres Streifendienstes einen gesuchten Mann an einer Tankstelle. Für den 18-Jährigen klickten sofort die Handschellen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Beamte wurden im Zuge ihres Streifendienstes auf ein Fahrzeug aufmerksam, das an einer Zapfsäule einer Tankstelle abgestellt war. Zwei Männer verließen das Fahrzeug und begaben sich in den Tankstellenshop.

Aufrechte Festnahmeordnung

Einer der beiden Männer, ein 18-Jähriger aus Russland, war den einschreitenden Beamten aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung bekannt. Der Mann wurde vor Ort angehalten und in weiterer Folge festgenommen. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

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