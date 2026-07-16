Betreiber von bekanntem Wiener Club muss sich sanieren

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der SARGAS Holding GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet wurde.

Die SARGAS Holding GmbH hat ihren Sitz in Wien und betreibt einen Club bzw. eine Diskothek am Standort Schwarzenbergplatz 7 in Wien unter dem Namen „Inc Club“, teilt der AKV weiter mit.

Insolvenzgründe

Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird auf mehrere

wirtschaftliche Faktoren zurückgeführt, heißt es weiter. „Insbesondere wird ausgeführt, dass die frühen hohen Temperaturen im Jahr 2026 zu einer frühzeitigen Sommersaison bereits Anfang Juni und damit zu einer deutlichen Schwächung des Clubbetriebs geführt haben. Darüber hinaus kam es zu einer behördlichen Schließung im Oktober nach einem nicht behördlich genehmigten Umbau, welche erhebliche Umsatzeinbußen sowie zusätzliche Kosten verursachte“, teilt der AKV mit.

19 Dienstnehmer und 19 Gläubiger betroffen

Gemäß den vorliegenden Unterlagen sind von diesem Verfahren derzeit rund 19 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 450.000 Euro betroffen. Zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung sind rund 19 Dienstnehmer im Unternehmen beschäftigt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Günther Hodl bestellt. Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.

So soll es weitergehen

Vom Gericht wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Eine Unternehmensfortführung wird angestrebt, heißt es. Die Insolvenzschuldnerin beabsichtigt das Unternehmen zu sanieren und ihren Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten, wonach eine Quote von zumindest 20 Prozent binnen zwei Jahren zur Auszahlung gelangen soll, wird mitgeteilt.