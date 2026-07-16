Sommer-Effekt: Wien verliert bis zu 350.000 Menschen

Leere U-Bahnen, freie Straßen und kaum Parkplatzsuchende: Während der Sommerferien wirkt Wien wie ausgewechselt. Tatsächlich verlassen in den stärksten Urlaubswochen im Juli und August bis zu 350.000 Menschen die Stadt.

Wer derzeit durch Wien fährt, merkt es sofort: Die Stadt ist deutlich ruhiger. Experten gehen davon aus, dass sich in den Ferien gleichzeitig rund 250.000 bis 350.000 Menschen weniger in der Bundeshauptstadt aufhalten. Gründe dafür sind Urlaub, Ferien und das Ende des Studienbetriebs, schreibt das „Wiener Bezirksblatt“.

Urlauber, Pendler und Studenten

Rund 150.000 bis 200.000 Wiener verbringen demnach ihren Urlaub außerhalb der Stadt. Gleichzeitig fallen rund 100.000 der täglich rund 270.000 Einpendler weg, weil sie selbst auf Urlaub sind oder im Homeoffice arbeiten. Hinzu kommen bis zu 70.000 Studierende, die in den Sommermonaten in ihre Heimatorte zurückkehren.

Touristen gleichen „Abwanderung“ nicht aus

Zwar herrscht in Wien Hochsaison für Städtereisende, doch sie konzentrieren sich vor allem auf die Innenstadt und Sehenswürdigkeiten. In den Wohnbezirken, den U- Bahnen und auf den großen Verkehrsachsen bleibt es deshalb ungewöhnlich ruhig – sehr zur Freude der Daheimgebliebenen.