Nach Gewaltdelikt in Wien: Verletzte randalierten im Krankenhaus weiter

Nach der schweren Auseinandersetzung in der Senefeldergasse kam es im Krankenhaus zu weiteren Vorfällen mit den beiden Verletzten.

Nach einer schweren Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Senefeldergasse in Wien-Favoriten ermittelt die Polizei wegen eines Gewaltdelikts. Einsatzkräfte fanden vor Ort zwei verletzte Männer im Alter von 20 und 23 Jahren mit Schnitt- und Stichwunden vor – wir haben berichtet. Während der ältere der beiden mit schweren Verletzungen im Oberkörper hospitalisiert werden musste, fahndete die Polizei erfolglos nach einer flüchtenden Personengruppe.

Weitere Probleme im Krankenhaus

Im Krankenhaus kam es im Anschluss zu Vorfällen mit den Verletzten, wie die Wiener Polizei gegenüber „Heute“ bestätigte. Der 20-Jährige soll sich gegenüber dem medizinischen Personal äußerst unkooperativ und aggressiv verhalten haben, weshalb der Sicherheitsdienst der Klinik einschreiten musste. Der Mann verließ das Spital schließlich vor einer vollständigen Behandlung. Auch der schwerer verletzte 23-Jährige, der nicht vernehmungsfähig war, verhielt sich laut dem Bericht unkooperativ.