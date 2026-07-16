Badegast trieb reglos im Wasser: 40-Jähriger musste reanimiert werden

Schockmoment in einem Wiener Freibad: Ein Badegast wurde reglos im Wasser entdeckt. Mitarbeiter reagierten sofort, zogen den Mann aus dem Becken und kämpften gemeinsam mit der Rettung um sein Leben.

Gegen 13 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Freibads im Schafbergbad einen rund 40 Jahre alten Mann, der leblos im Wasser trieb.

Gegen 13 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Freibads im Schafbergbad einen rund 40 Jahre alten Mann, der leblos im Wasser trieb.

Gegen 13 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Freibads im Schafbergbad einen rund 40 Jahre alten Mann, der leblos im Wasser trieb. Sie zögerten keine Sekunde, holten ihn aus dem Becken und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Dabei kam auch ein Defibrillator zum Einsatz, um den Mann zu versorgen, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Notarzthubschrauber bringt Mann ins Krankenhaus

Kurz darauf übernahm die Wiener Berufsrettung die Reanimation. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Badegast unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Informationen erlitt der Mann einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes lagen zunächst nicht vor.