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Wien: Sonne weicht am Nachmittag teils „heftigen Gewittern“
Zunächst überwiegt am Freitag zumindest zeitweise sonniges Wetter in Wien. Doch das kann sich schnell ändern.
„Am Nachmittag bilden sich Haufenwolken und anschließend teils heftige Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewittern vorübergehend lebhaft bis stark, aus Südost bis West“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Tiefsttemperaturen betragen 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 31 Grad.
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