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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Gewitterwolken über Wien.
Der Freitag wird in Wien zunächst sonnig, doch dann kündigen sich Gewitter an.
Wien
16/07/2026
Wetterprognose

Wien: Sonne weicht am Nachmittag teils „heftigen Gewittern“

Zunächst überwiegt am Freitag zumindest zeitweise sonniges Wetter in Wien. Doch das kann sich schnell ändern.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)
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„Am Nachmittag bilden sich Haufenwolken und anschließend teils heftige Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewittern vorübergehend lebhaft bis stark, aus Südost bis West“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Tiefsttemperaturen betragen 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 31 Grad.

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