260 Jahre Wiener Wurstelprater: Ein Blick auf Traditionsbetriebe

260 Jahre Wiener Wurstelprater: Zum Jubiläum besuchte Vizebürgermeisterin Barbara Novak mehrere Traditionsbetriebe. Im Mittelpunkt standen Gespräche mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort.

Der Wiener Wurstelprater feiert heuer sein 260-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass besuchte Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak auf Einladung des Wiener Praterverbandes mehrere traditionsreiche Betriebe und tauschte sich mit Unternehmerinnen, Unternehmern sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des Praterverbandes führte der Rundgang unter anderem zur Liliputbahn, zur Alt Wiener Grottenbahn, zu den Kinderfahrgeschäften der Familie Popp, zur Wildalpenbahn und zum Gastronomiebetrieb Neuzeit. Im Mittelpunkt standen die Bedeutung der Familienbetriebe und deren Beitrag zum Erhalt der traditionsreichen Freizeitattraktion.

260 Jahre Wiener Wurstelprater

Der Wiener Wurstelprater zählt zu den ältesten Vergnügungsparks der Welt und ist bis heute ein bedeutender Tourismus- und Wirtschaftsfaktor für die Bundeshauptstadt. Laut Praterverband prägen zahlreiche Familienbetriebe das Areal seit Generationen und sorgen gemeinsam mit ihren Beschäftigten dafür, dass der Prater jedes Jahr Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 07:53 Uhr aktualisiert