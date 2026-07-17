Verdoppelung der WienMobil E-Bikes-Flotte: Ab nun rollen 600 E-Fahrräder durch die Stadt

Ein Jahr lang haben die Wiener*innen die WienMobil E-Bikes in einem Pilotprojekt auf Herz und Nieren getestet. Fazit: Sie sind gekommen, um zu bleiben.

Die WienMobil E-Bikes haben sich im Alltag bewährt und werden fixer Bestandteil des WienMobil Rad-Angebots. Seit Juli 2025 ergänzen 300 E-Bikes die bestehende WienMobil Rad-Flotte von 3.100 Leihrädern. Und das durchaus erfolgreich. 118.000 Mal wurden die E-Bikes seit letztem Sommer ausgeliehen – und erfreuen sich damit noch ein bisschen mehr an Beliebtheit als die bereits bestehenden WienMobil Räder.

Neuer Akku und bessere Reichweite

Nun wird die E-Bikes-Flotte nicht nur fix im Angebot verankert, sondern auch verdoppelt. Statt bisher 300 E-Bikes sind ab sofort 600 E-Bikes im Einsatz. Die neuen Modelle bekommen auch ein Upgrade: Sie haben eine 3-Gang-Schaltung, eine neue Akku-Generation mit besserer Reichweite und auch optisch gleichen sie sich an die bestehende Flotte an, nämlich mit weißem Rahmen. Besonders praktisch ist auch die neue Smartphone-Halterung, um immer am richtigen Weg zu bleiben. Gekennzeichnet sind die E-Bikes durch ein “Blitz”-Symbol am Hinterrad.

Flexibel und Klimafreundlich

„Wien setzt auf Mobilität, die im Alltag funktioniert: Öffis, Radfahren, Zu-Fuß-Gehen und Sharing-Angebote greifen ineinander. Die 600 neuen WienMobil E-Bikes sind ein weiterer Baustein für flexible und klimafreundliche Wege in der Stadt und eine tolle Ergänzung für die 3.100 WienMobil-Fahrräder“, freut sich Öffi-Stadträtin Ulli Sima über die neuen E-Bikes für Wien. Wien baut das Radwegenetz entsprechend aus und hat in den letzten Jahren 100 Kilometer neue Radwegeinfrastruktur geschaffen. Heuer kommen wieder über 12,5 Kilometer Radwege im Hauptradwegenetz dazu.

Auch für steile Strecken geeignet

„Mit 600 neuen E-Bikes erweitern wir WienMobil Rad um ein praktisches Angebot für längere Wege und steilere Streckenabschnitte. Durch die Verdoppelung der E-Bikes-Flotte wird die Kombination aus Öffis und Sharing-Services noch einfacher. Egal ob ganz klassisch mit U-Bahn, Bim und Bus oder WienMobil (E-)Rad oder -Auto – wir halten Wien mobil und haben für jeden Mobilitätsgeschmack etwas dabei“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Die Wiener Linien bieten mit WienMobil für alle umweltfreundlichen Wege das optimale Verkehrsangebot und sind damit mehr als nur ein Ticket: Sie sind der Herzschlag Wiens, der Menschen, Wege und Möglichkeiten verbindet.

E-Bikes gerne für Kurzstrecken und Wochenendausflüge genutzt

Eine aktuelle Bilanz zeigt: Die E-Bikes sind besonders beliebt am Wochenende. Die meisten Ausleihen werden an einem Samstag verzeichnet. Trotz eingebautem Motor werden auch die E-Bikes, neben den normalen Rädern, am liebsten für Kurzstrecken genutzt. Zwei Drittel der Fahrten dauern nicht länger als eine halbe Stunde. Die beliebtesten Ausleih-Stationen sind die Bahnhöfe Hauptbahnhof, Praterstern und Westbahnhof sowie Neubaugasse und Zieglergasse. Und am späten Nachmittag muss man besonders schnell sein, denn rund um 17 Uhr werden die meisten E-Bikes geliehen.

An 250 Standorten in ganz Wien

Die E-Bikes können wie gewohnt an den 250 WienMobil Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. Nutzer*innen erkennen in der nextbike App anhand eines „Blitz“-Symbols, an welchen Stationen aktuell E-Bikes verfügbar sind. Der Betreiber nextbike kümmert sich um Ladung, Service und Wartung der Räder. Auch bei den Tarifen gibt es ab Anfang August eine Neuerung: Wiener-Linien-Stammkund*innen sowie Klimaticket-Besitzer*innen fahren dann besonders günstig und zahlen nur 2,30 Euro/30 Minuten im WienMobil Mix Tarif. Regulär kosten die WienMobil E-Bikes 3,30 Euro pro 30 Minuten, maximal 40 Euro pro Tag.

©Wiener Linien/Maximilian Döringer Mit den neuen E-Bikes können 3.700 Räder an mehr als 250 Standorten in ganz Wien ausgeliehen werden.

Auch Kindersitze in der Flotte

„Nachdem die E-Bikes im Pilotbetrieb extrem erfolgreich genutzt worden sind, freuen wir uns, das neueste E-Bike-Modell jetzt dauerhaft nach Wien zu bringen. Die Kund*innen profitieren vielfältig – u.a. von einer verbesserten Reichweite von ca. 85 km und integrierten Smartphone-Halterungen am Lenker. Aber letztlich macht der Mix aus verschiedenen Radtypen WienMobil Rad besonders“, sagt Marco Weigert, nextbike Director DACH. Seit 1. April 2022 ist der Bikesharing-Dienst der Wiener Linien verfügbar. Mit den neuen E-Bikes können 3.700 Räder an mehr als 250 Standorten in ganz Wien ausgeliehen werden. Das Bikesharing-Angebot ist flächendeckend in allen 23 Bezirken vorhanden und wird zusätzlich temporär bei Events eingesetzt. Ein Teil der Radflotte verfügt über einen Kindersitz, damit auch Kleinkinder mitfahren können. www.wienmobilrad.at

Wien baut das Radwegenetz 2026 konsequent weiter aus

Im sechsten Jahr in Folge setzt die Stadt Wien ihre Radweg-Offensive fort: Mit 33 neuen Projekten und rund 12,5 Kilometern neuer Radverkehrsinfrastruktur wird das Hauptradwegenetz auch 2026 konsequent ausgebaut. Der besondere Fokus liegt heuer auf der Weiterführung großer Radachsen und auf Lückenschlüssen. Alle Infos zu den Radwegeprojekten inklusive interaktiver Karte zu allen Projekten auf www.fahrradwien.at