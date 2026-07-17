Wutanfall: 34-Jähriger randalierte in Wiener Gasse

Ein 34-jähriger Mann wütete Donnerstagnacht in der Faradaygasse im 3. Wiener Bezirk. Drei Fahrzeuge sowie die Glastür eines Gebäudes wurden dabei beschädigt.

Eine Zeugin hatte den Polizeinotruf gewählt, weil sie beobachtet hatte, wie der Mann die Scheibe eines Autos einschlug und anschließend den Innenraum durchwühlte. In der Folge rückten Beamte der Polizeiinspektion Wien-Mitte an. Der mutmaßliche Täter – ein 34-jähriger Österreicher – wurde festgenommen.

Wutanfall

„Der alkoholisierte Mann gab an, aus einem für ihn unerklärlichen Grund einen Wutanfall bekommen zu haben“, erklärt die Exekutive. Tatsächlich hatte er nämlich nicht nur eine Autoscheibe eingeschlagen. Auch die Glastür eines Gebäudes sowie die Fahrertür und die Windschutzscheibe zweier weiterer Fahrzeuge waren beschädigt. „Als mutmaßliches Tatwerkzeug soll der 34-Jährige einen Schließzylinder verwendet haben“, erklärt die Polizei weiter. Insgesamt wurden drei davon bei dem Mann sichergestellt.