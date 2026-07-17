Versuchter Raub in Wiener U-Bahnstation: Zwei Helfer verletzt

Ein 19-Jähriger soll in einer Wiener U-Bahnstation versucht haben, einem Mann den Rucksack mit rezeptpflichtigen Medikamenten zu entreißen. Zwei couragierte Passanten griffen ein, wurden dabei jedoch selbst verletzt.

Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und griffen ein, um den 19-Jährigen vom 43-Jährigen zu trennen.

Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und griffen ein, um den 19-Jährigen vom 43-Jährigen zu trennen.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden am Donnerstag aufgrund eines vermeintlichen Raufhandels zur U-Bahnstation Gumpendorfer Straße in Wien gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 19-jähriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation versucht haben soll, einem 43-jährigen Mann den Rucksack zu entreißen. Darin befanden sich rezeptpflichtige Medikamente für dessen Eigenbedarf.

Versuchter Raub: 19-Jähriger festgenommen

Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und griffen ein, um den 19-Jährigen vom 43-Jährigen zu trennen. Dabei soll der Tatverdächtige die beiden Männer mit Schlägen attackiert und sie im Gesichtsbereich verletzt haben. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich geständig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.