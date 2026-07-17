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Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man ein Polizeiauto.
Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und griffen ein, um den 19-Jährigen vom 43-Jährigen zu trennen.
Wien
17/07/2026
Polizeieinsatz

Versuchter Raub in Wiener U-Bahnstation: Zwei Helfer verletzt

Ein 19-Jähriger soll in einer Wiener U-Bahnstation versucht haben, einem Mann den Rucksack mit rezeptpflichtigen Medikamenten zu entreißen. Zwei couragierte Passanten griffen ein, wurden dabei jedoch selbst verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten wurden am Donnerstag aufgrund eines vermeintlichen Raufhandels zur U-Bahnstation Gumpendorfer Straße in Wien gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein 19-jähriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation versucht haben soll, einem 43-jährigen Mann den Rucksack zu entreißen. Darin befanden sich rezeptpflichtige Medikamente für dessen Eigenbedarf.

Versuchter Raub: 19-Jähriger festgenommen

Zwei Passanten beobachteten den Vorfall und griffen ein, um den 19-Jährigen vom 43-Jährigen zu trennen. Dabei soll der Tatverdächtige die beiden Männer mit Schlägen attackiert und sie im Gesichtsbereich verletzt haben. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich geständig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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