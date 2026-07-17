Mann zerrt Ex-Frau aus dem Lift: Kind (1) wird verletzt

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend in einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf. Ein 40-jähriger Russe soll seine Ex-Frau sowie seine beiden Kinder attackiert und zum Teil verletzt haben.

Gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Kürschnergasse gab die 36-jährige Frau an, dass sie ihr 40-jähriger Ex-Ehemann im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf aus dem Aufzug gezerrt zu haben. Sie selbst wies beim Eintreffen der Beamten eine blutende Kopfverletzung auf. Auch ihr einjähriger Sohn hatte eine Verletzung im Kopfbereich.

Tritte und Faustschläge

Diese sei entstanden – so die Frau – weil der Kinderwagen, in dem er sich befand, umgekippt ist. Auch ihre zweijährige Tochter soll dabei zu Boden gestoßen worden sein. „Anschließend soll der 40-Jährige die Frau mit Faustschlägen und Tritten attackiert haben“, so die Exekutive. Darüber hinaus steht er im Verdacht, ihr Auto beschädigt, ihr Mobiltelefon zerstört und ihren Führerschein an sich genommen zu haben.

Fahndung läuft

Die 36-Jährige und ihre beiden Kinder wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief bislang ohne Erfolg. „Nach dem 40-Jährigen wird weiterhin intensiv gefahndet“, erklären die Beamten. Sie bitten um sachdienliche Hinweise (auch anonym) zum Verbleib des Mannes. Diese können unter der Telefonnummer 01-31310-64340 an die Polizeiinspektion Kürschnergasse übermittelt werden.