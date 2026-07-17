Polizei-Schwerpunktaktion in Wien: Vier Festnahmen und mehrere Anzeigen

Seit dem Inkrafttreten der Waffenverbotszone Ende Oktober 2025 am Yppenplatz führt die Landespolizeidirektion Wien regelmäßig koordinierte Schwerpunktaktionen in diesem Bereich sowie im gesamten Wiener Stadtgebiet durch. Ziel ist insbesondere die konsequente Bekämpfung der Jugend- und Suchtmittelkriminalität, des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet sowie die Überwachung der Einhaltung des Waffenverbots.

Drogen, offene Strafen und illegale Einreise: Polizei zieht Bilanz

An einer solchen Schwerpunktaktion am 16. Juli 2026 waren Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring, der Bereitschaftseinheit Wien und des Landeskriminalamts Wien beteiligt. Gegen 15 Uhr versuchten zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 22 und 26 Jahren in der Johannesgasse im Bezirk Inneren Stadt einem Kriminalbeamten in Zivil Cannabisharz zu verkaufen. Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Etwa zur selben Zeit hielten Beamte der Bereitschaftseinheit Wien in Ottakring einen 26 jährigen rumänischen Staatsangehörigen an. Bei ihm wurden rund 20 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Der Mann wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Gegen 16 Uhr stellten Beamte bei einem 34-jährigen serbischen Staatsangehörigen auf der Ottakringer Straße offene Verwaltungsstrafen in Höhe von 6.112,50 Euro fest. Da der Mann den Betrag nicht begleichen konnte wurde er festgenommen. Ein 33-jähriger serbischer Staatsangehöriger wurde mit seinem Pkw angehalten. Die Überprüfung ergab, dass er trotz eines bestehenden Einreiseverbots in das Bundesgebiet eingereist war. Er wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt.