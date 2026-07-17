Starkregen in Wien führte zu Wassereintritt in der Albertina

Nach dem Starkregen kam es in der Wiener Albertina zu einem Wassereintritt. Das Museum hängte die Kunstwerke im betroffenen Eingangsbereich vorsorglich ab. Gefährdet waren sie laut Albertina nicht.

Nach dem Starkregen drang Wasser in einen Eingangsbereich der Wiener Albertina ein. Das Museum reagierte sofort - Kunstwerke kamen nicht zu Schaden.

Nach dem Starkregen drang Wasser in einen Eingangsbereich der Wiener Albertina ein. Das Museum reagierte sofort - Kunstwerke kamen nicht zu Schaden.

Der Starkregen am Freitag, dem 17. Juli, führte zu einem Wassereintritt in der Albertina. Betroffen war die Propter Homines Halle. Das Wasser drang dort in den Eingangsbereich ein. Die Albertina reagierte darauf umgehend. Im betroffenen Bereich befanden sich Kunstwerke. Diese wurden vorsichtshalber abgehängt.

Kunstwerke blieben unbeschädigt

„Zu keinem Zeitpunkt waren Kunstwerke gefährdet“, heißt es vonseiten der Mitarbeiter. Auch Schäden an den Werken wurden nicht gemeldet. Das vorsorgliche Abhängen diente damit dem Schutz der ausgestellten Arbeiten. Der Wassereintritt blieb auf den betroffenen Eingangsbereich beschränkt.