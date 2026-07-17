Gewitter legt Flughafen Wien lahm: Passagiere saßen im Flieger fest

Kaum gelandet, ging plötzlich nichts mehr: Ein heftiges Gewitter sorgte am Flughafen Wien für einen Sicherheitsstopp. Für zahlreiche Passagiere bedeutete das: Warten im Flugzeug, obwohl sie ihr Ziel bereits erreicht hatten.

Eigentlich war die Reise schon fast vorbei. Doch für die Passagiere eines Fluges aus Zadar endete der Freitagabend mit einer unerwarteten Geduldsprobe. Kurz nach der Landung am Flughafen Wien zog eine Gewitterzelle über das Gelände und niemand durfte das Flugzeug verlassen.

Gewitter sorgt für Sicherheitsstopp

Zwischen 17.30 und 18 Uhr wurde am Flughafen ein sogenannter Shutdown ausgelöst. Dabei handelt es sich um eine international vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme: Befindet sich eine Gewitterzelle im Umkreis von fünf Kilometern, wird der Betrieb auf dem Vorfeld aus Sicherheitsgründen eingestellt. Das bedeutet: Keine Passagiere dürfen aussteigen, Gepäck wird nicht ausgeladen und auch die Flugzeugabfertigung wird vorübergehend gestoppt. Der Grund dafür ist die Gefahr von Blitzschlägen. Für die Reisenden aus Zadar hieß das: warten. Obwohl das Flugzeug bereits sicher gelandet war, mussten sie noch rund 20 bis 30 Minuten an Bord bleiben. Die Passagiere konnten das Flugzeug anschließend verlassen und ihre Reise wie geplant fortsetzen. Während der wetterbedingte Stopp für viele zwar ärgerlich war, dient die Maßnahme dem Schutz von Reisenden und Flughafenpersonal.