Sonniger Samstag bringt Wien bis zu 30 Grad

Wien darf sich am Samstag zunächst über viel Sonnenschein freuen. Ab Mittag ziehen dichtere Wolken auf, Regenschauer bleiben aber die Ausnahme.

Der Samstag, 18. Juli, startet in Wien ausgesprochen freundlich. „Der Vormittag gestaltet sich sehr sonnig“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Erst ab Mittag ziehen dichtere Wolken über die Bundeshauptstadt. Ganz trocken bleibt es möglicherweise nicht, allerdings werden lediglich einzelne Regenschauer erwartet. Dazu weht mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 20 Grad und steigen im Tagesverlauf auf etwa 30 Grad.