Rapid-Abgang fix: Ismail Seydi wechselt nach Dänemark

Der Wechsel von Ismail Seydi nach Dänemark ist fix. Rapid und Sønderjyske Fodbold haben sich über die Bedingungen des Transfers geeinigt. Der seit 15. Juli 25-jährige Offensivspieler hat die sportmedizinischen Untersuchungen bereits erfolgreich absolviert. Künftig läuft er damit in der höchsten dänischen Spielklasse auf.

Sein Weg bei Rapid

Seydi kam im Sommer 2023 vom Regionalligisten Mauerwerk nach Hütteldorf. Zunächst spielte er für die zweite Mannschaft des SK Rapid. Für diese absolvierte er 31 Partien in der dritthöchsten Spielklasse und in der 2. Liga. Im Jahr 2024 feierte er mit Rapid II den Meistertitel, für die Profimannschaft kam er zudem achtmal in der Bundesliga zum Einsatz.

Pokalsieg in Portugal

In der vergangenen Saison sammelte der flinke Außenbahnspieler Spielpraxis in Portugal. Rapid verlieh ihn an den Zweitligisten União Torreense. Dort gelang Seydi ein besonderer Erfolg: Sein Team gewann den nationalen Pokal. Im Finale setzte sich Torreense nach Verlängerung gegen Sporting Lissabon durch.

Warum Seydi geht

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt, weshalb beide Seiten einem Wechsel zugestimmt haben. „Ich wünsche Ismail Seydi alles Gute bei seiner neuen Karrierestation. Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass für ihn ein Wechsel in der aktuellen Situation die beste Option ist, er benötigt möglichst viel Spielzeit, die er auf seiner Position bei uns aktuell nicht bekommen könnte. Ich hoffe, dass er seinen Weg erfolgreich in Dänemark bestreiten wird und danke ‚Isa‘ für sein Engagement in den letzten Jahren bei uns in Hütteldorf.“

Der neue Verein

Sønderjyske beendete die vergangene Saison auf dem sechsten Platz der dänischen Superliga. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelang 2020 mit dem Gewinn des dänischen Pokals. 2024 schaffte der Klub den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse. Dort soll nun auch Seydi seine nächsten Karriereschritte machen.