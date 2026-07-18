Nach Frage zur Axt: Ehemann bedroht Frau mit dem Umbringen
In Wien-Ottakring fragte eine 52-Jährige ihren Ehemann, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Danach soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 18 Uhr in Wien-Ottakring. Laut Landespolizeidirektion Wien kam es wegen eines bevorstehenden Besuchs zu einem Streit zwischen dem Ehepaar. Dabei soll die 52-Jährige ihren 53-jährigen Ehemann gefragt haben, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Daraufhin soll der nordmazedonische Staatsangehörige seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben.
Mann festgenommen
Nach der Drohung flüchtete die Frau aus der Wohnung. Anschließend verständigte sie den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Wattgasse nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. Dabei wurden sie von Beamten der WEGA unterstützt. Die Axt wurde sichergestellt. Nach dem Einsatz sprach die Polizei gegen den Mann ein Betretungsverbot aus. Auch ein Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Sämtliche Maßnahmen richteten sich gegen den 53-Jährigen.
Hier gibt es Hilfe
Wer Gewalt wahrnimmt oder selbst davon betroffen ist, erreicht die Polizei jederzeit unter 133. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet persönliche Beratungen unter 0800 216346 an. Weitere Hilfe gibt es beim WEISSEN RING unter 050 50 16, bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 und beim Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217. Der Opfer-Notruf ist unter 0800 112 112 erreichbar, der Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22.