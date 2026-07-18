Nach Frage zur Axt: Ehemann bedroht Frau mit dem Umbringen

In Wien-Ottakring fragte eine 52-Jährige ihren Ehemann, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Danach soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben.

In Wien-Ottakring soll ein 53-Jähriger seine Ehefrau mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und rief die Polizei.

In Wien-Ottakring soll ein 53-Jähriger seine Ehefrau mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und rief die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 18 Uhr in Wien-Ottakring. Laut Landespolizeidirektion Wien kam es wegen eines bevorstehenden Besuchs zu einem Streit zwischen dem Ehepaar. Dabei soll die 52-Jährige ihren 53-jährigen Ehemann gefragt haben, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Daraufhin soll der nordmazedonische Staatsangehörige seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben.

Mann festgenommen

Nach der Drohung flüchtete die Frau aus der Wohnung. Anschließend verständigte sie den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Wattgasse nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. Dabei wurden sie von Beamten der WEGA unterstützt. Die Axt wurde sichergestellt. Nach dem Einsatz sprach die Polizei gegen den Mann ein Betretungsverbot aus. Auch ein Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Sämtliche Maßnahmen richteten sich gegen den 53-Jährigen.