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/ ©LPD Wien
Foto auf 5min.at zeigt eine Axt.
In Wien-Ottakring soll ein 53-Jähriger seine Ehefrau mit dem Umbringen bedroht haben. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und rief die Polizei.
16. Bezirk/Wien
18/07/2026
WEGA rückte aus

Nach Frage zur Axt: Ehemann bedroht Frau mit dem Umbringen

In Wien-Ottakring fragte eine 52-Jährige ihren Ehemann, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Danach soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 17. Juli 2026, gegen 18 Uhr in Wien-Ottakring. Laut Landespolizeidirektion Wien kam es wegen eines bevorstehenden Besuchs zu einem Streit zwischen dem Ehepaar. Dabei soll die 52-Jährige ihren 53-jährigen Ehemann gefragt haben, was er mit einer an die Wand gelehnten Axt vorhabe. Daraufhin soll der nordmazedonische Staatsangehörige seine Frau mit dem Umbringen bedroht haben.

Mann festgenommen

Nach der Drohung flüchtete die Frau aus der Wohnung. Anschließend verständigte sie den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Wattgasse nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. Dabei wurden sie von Beamten der WEGA unterstützt. Die Axt wurde sichergestellt. Nach dem Einsatz sprach die Polizei gegen den Mann ein Betretungsverbot aus. Auch ein Annäherungsverbot wurde ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Sämtliche Maßnahmen richteten sich gegen den 53-Jährigen.

Hier gibt es Hilfe

Wer Gewalt wahrnimmt oder selbst davon betroffen ist, erreicht die Polizei jederzeit unter 133. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet persönliche Beratungen unter 0800 216346 an. Weitere Hilfe gibt es beim WEISSEN RING unter 050 50 16, bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 und beim Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217. Der Opfer-Notruf ist unter 0800 112 112 erreichbar, der Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22.

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