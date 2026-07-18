Blutige Auseinandersetzung in Wien: 18-Jähriger nach Messerstich festgenommen

Am Freitag kam es um 23:45 Uhr am Morzinplatz zu einer Gewalttat, bei der ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger einem 20-Jährigen mit einem Klappmesser eine Stichwunde im Hüftbereich zugefügt haben soll.

Wollte Messer entsorgen

Nachdem Zeugen den Polizeinotruf verständigt hatten, trafen Beamte der WEGA rasch am Einsatzort ein und hielten den mutmaßlichen Täter an. Die vorläufige Festnahme des 18-Jährigen wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage durchgeführt. Das mutmaßliche Tatmesser, welches der Tatverdächtige noch unauffällig zu entsorgen versucht hatte, konnte von den Einsatzkräften sichergestellt werden.

Notfallmedizinische Versorgung

„Der 20-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Das Motiv der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, erklärt die Landespolizeidirektion Wien. Die Vernehmung des 18-jährigen Tatverdächtigen steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, heißt es.