19-Jähriger am Laubeplatz niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Am Laubeplatz in Wien-Favoriten ist ein 19-Jähriger bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete, die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Passanten beobachteten Samstagnacht, dem 18. Juli 2026, gegen 0.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Laubeplatz. Daraufhin verständigten sie den Polizeinotruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war einer der beiden Männer bereits verschwunden. Am Boden fanden die Polizisten einen schwer verletzten 19-Jährigen.

Mehrere Stichwunden

Der junge Mann hatte mehrere Stichverletzungen und blutete stark. Polizisten der WEGA leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Anschließend wurde der 19-Jährige in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien besteht Lebensgefahr.

Flucht vom Tatort

Laut Zeugen flüchtete der mutmaßliche Täter vom Laubeplatz über die Alxingergasse stadtauswärts. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Mann jedoch nicht finden. Daran beteiligt waren Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, der Bereitschaftseinheit Wien und der WEGA. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Hinweise erbeten

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, sich zu melden. Hinweise werden auch anonym entgegengenommen. Erreichbar sind die Ermittler unter der Telefonnummer 01 31310 57800.