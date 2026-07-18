Festnahme nach beobachtetem Drogendeal in Wien

Bei einer Suchtmittelaktion in Wien-Favoriten beobachtete die Bereitschaftseinheit einen Deal auf offener Straße.

Im Zuge einer Suchtmittelschwerpunktaktion am Wiener Arthaberplatz haben Polizisten der Bereitschaftseinheit am Freitag gegen 14:30 Uhr einen Suchtmittelverkauf beobachtet. Ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger verkaufte dabei 0,95 Gramm Cannabiskraut für 10 Euro an einen 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen.

Festnahme und Anzeige

„Beide wurden angehalten. Das Cannabiskraut und Bargeld wurden sichergestellt“, schildert die Landespolizeidirektion Wien. Wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels nahmen die Beamten den 26-Jährigen vorläufig fest, während der 33-jährige mutmaßliche Käufer auf freiem Fuß angezeigt wurde.