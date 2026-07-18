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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Drogendeal
Die Polizei berichtete über den Deal.
Wien
18/07/2026
Polizeimeldung

Festnahme nach beobachtetem Drogendeal in Wien

Bei einer Suchtmittelaktion in Wien-Favoriten beobachtete die Bereitschaftseinheit einen Deal auf offener Straße.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Im Zuge einer Suchtmittelschwerpunktaktion am Wiener Arthaberplatz haben Polizisten der Bereitschaftseinheit am Freitag gegen 14:30 Uhr einen Suchtmittelverkauf beobachtet. Ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger verkaufte dabei 0,95 Gramm Cannabiskraut für 10 Euro an einen 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen.

Festnahme und Anzeige

„Beide wurden angehalten. Das Cannabiskraut und Bargeld wurden sichergestellt“, schildert die Landespolizeidirektion Wien. Wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels nahmen die Beamten den 26-Jährigen vorläufig fest, während der 33-jährige mutmaßliche Käufer auf freiem Fuß angezeigt wurde.

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