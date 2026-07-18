Wohnungsinhaber überrascht Fremde in seinem Bett

Skurriler Vorfall in Wien: Im 2. Wiener Gemeindebezirk stehen zwei Personen im Verdacht, es sich in einer fremden Wohnung bequem gemacht zu haben.

Am vergangenen Donnerstagabend rief ein wohl geschockter Wohnungsinhaber die Polizei, da sich zwei Fremde in seiner Wohnung befanden.

Am vergangenen Donnerstagabend rief ein wohl geschockter Wohnungsinhaber die Polizei, da sich zwei Fremde in seiner Wohnung befanden.

Eine 27-jährige serbische Staatsangehörige und ein 38-jähriger libyscher Staatsangehöriger stehen im Verdacht, über ein offenstehendes Oberlicht in eine ebenerdig gelegene Wohnung eingestiegen zu sein. In weiterer Folge warfen die beiden Kleidungsstücke des Wohnungsinhabers aus dem Fenster, breiteten sich auf dessen Bett aus und rauchten in der Wohnung.

Schock für Wohnungsinhaber

Zudem konsumiert sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank, benutzt die Dusche und zogen anschließend Kleidung des Wohnungsinhabers an. Als der Wohnungsinhaber nach Hause zurückkehrte und die beiden in seiner Wohnung antraf, verständigte er den Polizeinotruf, teilt die Polizei mit. Polizisten der Polizeiinspektion Tempelgasse nahmen die 27-Jährige vor der Wohnung fest. Ihr leicht bekleideter mutmaßlicher Komplize flüchtete zunächst, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung von Beamten der WEGA angehalten und festgenommen.

Skurrile Ausrede und Drogenrausch

In seiner Vernehmung gab der 38-Jährige an, in der Wohnung zu wohnen. Dies konnte jedoch nicht glaubhaft gemacht werden. Eine Vernehmung der 27-Jährigen war aufgrund ihres augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustandes zunächst nicht möglich. Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht. Die Frau stand unter dem Einfluss von THC und Kokain. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 38-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die 27-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.