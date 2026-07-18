Torfeuerwerk in Favoriten: Veilchen feiern 4:1-Erfolg gegen Paksi FC

Sanel Šaljić brachte die Veilchen in der 15. Minute nach einer Vorlage von Johannes Eggestein per Lupfer mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kapitän Manfred Fischer in der 52. Minute auf 2:0, ehe Erik Silye im direkten Gegenzug der Anschlusstreffer für die Gäste gelang.

Vier Treffer für die Austria

Die Austria ließ jedoch nichts mehr anbrennen und sorgte per Doppelschlag für den Endstand: Zunächst traf der eingewechselte Moritz Wels nach Vorarbeit von Julian Hettwer zum 3:1, nur eine Minute später krönte Hettwer selbst einen Sololauf zum 4:1.

„Szenen, die wir besser machen können“

Trainer Stephan Helm zeigte sich nach der Partie zufrieden, sah aber noch Potenzial: „Wir haben die gesamte Vorbereitung über in unterschiedlichen Konstellationen gespielt und sind auch heute wieder mit vielen Neuzugängen und jungen Spielern aufgelaufen. Alle haben ihre Sache ordentlich gemacht, es waren viele gute Aktionen dabei, speziell im ersten Durchgang gab es aber auch Szenen, die wir besser machen können. Wir freuen uns jetzt auf die ersten Pflichtspiele, es geht gleich international los, dazwischen das tolle Cupspiel beim Sport-Club – wir brennen auf den Start.“ Für die Violetten startet die Pflichtspielsaison am kommenden Donnerstag in der Qualifikation zur UEFA Conference League beim FK Liepāja.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 11:33 Uhr aktualisiert