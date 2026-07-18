Gewitterfront über Wien: Halber Sommerregen fiel an nur einem Nachmittag

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) fiel am Freitag in Wien binnen kürzester Zeit 47,8 Liter Regen pro Quadratmeter – und damit rund die Hälfte des gesamten bisherigen Sommerregens.

Am Freitagnachmittag ist eine Gewitterfront über Wien gezogen und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Kräftiger Wind fegte durch die Stadt, während starke Niederschläge für Überschwemmungen sorgten.

Fast 50 Liter pro Quadratmeter fielen vom Himmel

„An der Hohen Warte fielen 47,8 Liter pro Quadratmeter – in nur wenigen Stunden also so viel wie in den 46 Tagen davor zusammen“, heißt es dazu vonseiten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). Damit fiel an nur einem Tag rund die Hälfte des gesamten bisherigen Sommerregens. Insgesamt summiert er sich aktuell auf 95,4 Liter pro Quadratmeter. Im langjährigen Vergleichswert von 1991 bis 2020 wären zu diesem Zeitpunkt 113,3 Liter üblich. „Es fehlen also weiterhin rund 16 Prozent“, so die Meteorologen abschließend.

Wieder Schauer am Abend

Zumindest dürfte sich das Defizit im Laufe des Samstages noch etwas ausgleichen. „Mit neuerlich dichteren Wolken aus dem Westen ist bis zum Abend wieder mit dem einen oder anderen Regenschauer zu rechnen“, so die Prognose der Geosphere Austria.