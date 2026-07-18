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Bild auf 5min.at zeigt das Belvedere in Wien. Das Wetter ist eher trüb.
Im Laufe des Tages ziehen graue Wolken in Wien auf.
Wien
18/07/2026
Prognose

Erst strahlende Sonne, dann Regen: So wird das Wetter in Wien

Der Sonntag startet in Wien strahlend sonnig bei bis zu 29 Grad. Zum Abend hin ziehen jedoch dichte Wolken auf und bringen Regenschauer sowie lebhaften Westwind in die Bundeshauptstadt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Der Sonntagvormittag bringt viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in die Bundeshauptstadt. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her jedoch langsam dichtere Wolkenfelder auf. „Bis zum Abend setzen schließlich Regenschauer ein“, prognostizieren die Experten der Geosphere Austria. Zudem frischt lebhafter West- bis Nordwestwind auf. Die Temperaturen bewegen sich am Sonntag zwischen 20 Grad in der Früh und bis zu 29 Grad tagsüber.

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