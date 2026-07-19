49-Jähriger betrunken am Motorrad: Zwei Verletzte bei Unfall in Wien

Der Unfall ereignete sich Samstagabend, am 18. Juli 2026 gegen 22.30 Uhr. Ein 49-jähriger Österreicher war gemeinsam mit einer 37-jährigen Frau auf einem Motorrad auf der A22 in Wien unterwegs. Als er die Spur wechselte, kollidierte er mit dem neben ihm fahrenden Auto, der 49-Jährige und seine Mitfahrerin stürzten dadurch. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau beim Unfall schwer, der Mann leicht verletzt. Ein Alkomattest, der später mit ihm durchgeführt wurde, ergab eine Alkoholisierung von rund 1,1 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die 37-jährige Frau wurde von der Berufsrettung versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando hat die Erhebungen am Unfallort geführt.