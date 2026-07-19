4,2 Promille: Wiener soll Ehefrau Messer an den Hals gehalten haben

Eine Frau ist am Samstagnachmittag aus einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf geflüchtet. Ihr Ehemann soll sie mit dem Umbringen bedroht und am Finger verletzt haben.

In Wien-Floridsdorf soll ein 57-Jähriger seine Ehefrau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest.

In Wien-Floridsdorf soll ein 57-Jähriger seine Ehefrau mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 18. Juli 2026, gegen 15.30 Uhr in Wien-Floridsdorf. Laut Landespolizeidirektion Wien soll ein 57-jähriger Österreicher seiner Ehefrau in einem Einfamilienhaus ein Küchenmesser an den Hals gehalten haben. Dabei soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Außerdem soll der Mann der Frau eine Schnittverletzung am Finger zugefügt haben. Der Frau gelang es anschließend, aus dem Haus zu flüchten. Nachdem sie die Polizei verständigt hatte, traf sie auf Beamte der Polizeiinspektion Kummergasse. Diese waren bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Der 57-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin im Haus.

Festnahme im Haus

Der Mann soll den Anweisungen der Polizisten nicht gefolgt sein. Die Beamten nahmen ihn daraufhin unter Anwendung von Körperkraft fest. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung von rund 4,2 Promille. Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.