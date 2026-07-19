4,2 Promille: Wiener soll Ehefrau Messer an den Hals gehalten haben
Eine Frau ist am Samstagnachmittag aus einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf geflüchtet. Ihr Ehemann soll sie mit dem Umbringen bedroht und am Finger verletzt haben.
Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 18. Juli 2026, gegen 15.30 Uhr in Wien-Floridsdorf. Laut Landespolizeidirektion Wien soll ein 57-jähriger Österreicher seiner Ehefrau in einem Einfamilienhaus ein Küchenmesser an den Hals gehalten haben. Dabei soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Außerdem soll der Mann der Frau eine Schnittverletzung am Finger zugefügt haben. Der Frau gelang es anschließend, aus dem Haus zu flüchten. Nachdem sie die Polizei verständigt hatte, traf sie auf Beamte der Polizeiinspektion Kummergasse. Diese waren bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Der 57-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt weiterhin im Haus.
Festnahme im Haus
Der Mann soll den Anweisungen der Polizisten nicht gefolgt sein. Die Beamten nahmen ihn daraufhin unter Anwendung von Körperkraft fest. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine Alkoholisierung von rund 4,2 Promille. Gegen den Tatverdächtigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Hilfe rund um die Uhr
Wer Gewalt wahrnimmt oder selbst davon betroffen ist, kann jederzeit den Polizei-Notruf unter 133 wählen. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien bietet unter 0800 216346 persönliche Beratungen an. Weitere Hilfe gibt es beim WEISSEN RING unter 050 50 16, bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 und beim Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217. Der Opfer-Notruf ist unter 0800 112 112, der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22 erreichbar.