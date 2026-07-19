Frau gebissen, Polizistin attackiert: 32-Jähriger in Wien festgenommen

Samstagabend, am 18. Juli 2026 gegen 22.45 Uhr, soll ein Mann im Alois-Drasche-Park in Wien-Wieden mehrere Frauen belästigt haben. Als die Polizei kam, verletzte er eine Beamtin, davor soll er auch eine Frau gebissen haben.

Wie die Polizei nun berichtet, wirkte der Mann „augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigt“. Auf die Beamten stürmte der 32-jährige Bulgare zu, spuckte eine Polizeidiensthundeführerin an, packte sie an den Unterarmen und stieß ihr mehrmals mit seiner Stirn gegen ihren Kopf. Dadurch wurde die Frau verletzt, der 32-Jährige wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Während seiner Festnahme wehrte er sich heftig und trat um sich, weshalb ihm sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt wurden. Die Beamten stellten bei ihm Cannabis sicher.

Was sich abgespielt haben soll

Im Zuge der Erhebungen haben Betroffene angegeben, dass der 32-Jährige erst versucht hätte, eine 29-jährige Frau, die gemeinsam mit einer Freundin auf einer Parkbank saß, gegen ihren Willen zu küssen. Als sich die Frau wehrte, soll er ihr ins Kinn gebissen, sie geschlagen und ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht gedrückt haben. Zwei weitere Frauen eilten ihr zu Hilfe, der Tatverdächtige dürfte laut Polizeiangaben eine der beiden gewürgt, einer weiteren das Oberteil zerrissen haben. Auch die beiden gaben an, dass der Mann versucht haben soll, sie zu beißen bzw. sie zu küssen.

32-Jähriger angezeigt, 29-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Die 29-Jährige wurde vor Ort noch von der Berufsrettung medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Bulgare wiederum wurde unter anderem wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Er befindet sich derzeit in Haft, eine Vernehmung war bisher nicht möglich, so die Beamten abschließend.