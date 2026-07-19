Pensionisten ausgeraubt: Junger Mann entreißt 90-Jähriger Handtasche

Wie die Polizei berichtet, wies der 92-jährige Mann eine blutende Kopfverletzung auf und wurde gerade von seiner 90-jährigen Frau versorgt, als die Beamten am Vorfallsort ankamen. Nach Angaben der beiden hat der Mann gerade das Haustor aufgesperrt, als er plötzlich einen Schlag von hinten gegen seinen Kopf bekam. Der Mann stürzte in weiterer Folge, der bisher unbekannte Täter hat in dem Moment der 90-Jährigen die Handtasche von der Schulter gerissen und ist über den Innenhof des Mehrparteienhauses geflüchtet. In der Handtasche seien Bargeld sowie ein Ausweis gewesen, heißt es seitens der Polizei weiter.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich

etwa 1,85 Meter groß

dunkle Haare

etwa 17 bis 18 Jahre alt

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Verdächtigem

Nach dem jungen Mann wurde gefahndet – allerdings erfolglos. Daher bittet die Polizei nun Personen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, sich bei einer Inspektion zu melden. Das geht auch anonym. Währenddessen laufen die Ermittlungen der Beamten, der verletzte 92-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.