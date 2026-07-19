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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Bei einer 56-Jährigen wurde im Kleingartenhaus eingebrochen.
Wien / 11. Bezirk
19/07/2026
Einbruchdiebstahl

Wienerin (56) wird von Geräuschen geweckt, steht plötzlich vor fremdem Mann

In Wien-Simmering wurde eine 56-jährige Frau bereits Samstagfrüh, gegen 6 Uhr, von Geräuschen in ihrem Kleingartenhaus aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachsehen ging, bemerkte sie einen Mann.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(205 Wörter)
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Erst hatte sie noch gedacht, dass ihre Katze die Ursache für die Geräusche war, da sie die Eingangstür des Hauses einen Spalt offengelassen hatte. Doch dem war nicht so, plötzlich stand sie nämlich vor einem Mann, der Gegenstände der Frau an sich nahm. Die 56-Jährige flüchtete daraufhin und rief von der Nachbarin aus die Polizei.

Polizei konnte Tatverdächtigen festnehmen

Als die Beamten ankamen, fanden sie den mutmaßlichen Täter unweit des Tatortes und konnten ihn festnehmen. Die Personenbeschreibung der Frau half ihnen dabei weiter. Bei ihm stellten die Beamten einen E-Scooter, einen Rucksack sowie zwei Taschen mit mutmaßlichem Diebesgut sicher – darunter etwa Bargeld, Schmuck und Elektrogegenstände. Eine der Taschen sowie der Rucksack konnten der 56-Jährigen zugeordnet werden, heißt es seitens der Polizei weiter.

35-Jähriger auf freiem Fuß angezeigt

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Slowaken, der im Zuge der weiteren Ermittlungen gestand, den Einbruch in das Kleingartenhaus begangen zu haben. Darüber hinaus gab er zu, in der Umgebung mehrere Kellerabteile aufgebrochen zu haben. Nach seiner Vernehmung wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

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