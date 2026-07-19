81 Anzeigen: Polizei kontrollierte Taxis, Privatautos und E-Scooter

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. auf 18. Juli 2026, hat die Polizei in der Rotenturmstraße und im Umfeld in der Wiener Inneren Stadt bei einem Verkehrsschwerpunkt zahlreiche Anzeigen gestellt.

Besonderes Augenmerk lag bei dem Verkehrsschwerpunkt auf der so genannten „Poser-Szene“, heißt es nun seitens der Polizei. An der Schwerpunktaktion haben sich neben den Beamten auch Vertreter verschiedener Dienststellen der Stadt Wien beteiligt. Im Zuge der Kontrollen hat man jedenfalls 65 Taxis, 46 Privatautos und fünf E-Scooter überprüft. Daraus ergaben sich 81 Anzeigen und 78 Organmandate, so die Polizei weiter.

Schnellrichter verhängt Strafen in Höhe von insgesamt 1.150 Euro

Drei Fahrzeuglenker wurden dabei von einem Schnellrichter beanstandet, der Strafbeträge in Höhe von insgesamt 1.150 Euro verhängte. Außerdem wurden zehn Fahrzeuge der Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt, wobei insgesamt 32 schwere, technische Mängel festgestellt wurden. Zusätzlich wurden zwei Anzeigen nach der Gewerbeordnung, drei nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, eine nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz sowie eine nach dem Sozialleistungsbetrugsgesetz erstattet.