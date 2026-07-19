Sonne-Wolken-Mix in Wien am Montag

Der Wochenstart bringt den Wienern neben Temperaturen von bis zu 26 Grad auch einiges an Sonne - zumindest am Vormittag. Am Nachmittag können dann auch dichtere Wolken durchziehen.

Der Start in die neue Arbeitswoche bringt den Wienern häufig Sonne. Lediglich am Nachmittag sind auch ein paar dichte Wolken möglich, „mit Regen oder mit Regenschauern ist jedoch nicht zu rechnen“, heißt es seitens der Meteorologen der GeoSphere Austria. Und: „Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.“ Und das ganze findet bei Temperaturen in der Früh von um die 15 Grad und tagsüber bis zu 26 Grad statt, so die Experten abschließend in ihrer Prognose für den Wochenstart.