Von Chef bei ÖGK abgemeldet: Werdende Mama (19) bekommt tausende Euro

Per WhatsApp hat eine 19-jährige Kellnerin in Wien ihrem Arbeitgeber gemeldet, dass sie schwanger ist. Dieser kündigte sie einfach.

„Dieser Chef hielt sich nicht an die Spielregeln.“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting der Arbeiterkammer (AK). Grund dafür is eine Wiener Kellnerin, die ihrem Chef ihre Schwangerschaft per WhatsApp meldete und vom Gastronomen prompt mit den Worten „du bist gekündigt“ entlassen wurde.

AK geht für werdende Mama vor Gericht

Doch die 19-Jährige wusste um ihre Rechte und wies ihren Chef auf den Kündigungsschutz hin und erklärte sich auch arbeitsbereit. Ihrem Arbeitgeber war das aber herzlich egal, er meldete sie bei der ÖGK ab. Doch damit nicht genug, gab er als Grund einfach „einvernehmliche Lösung“ an, weiß man bei der AK. Dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, zeiget spätestens die Beratung bei den Experten. Diese ging für die werdende Mama vor Gericht und bekam dort Recht. Die 19-Jährige bekam daraufhin 12.500 Euro brutto an entgangenem Lohn und 1.000 Euro Schadenersatz wegen Diskriminierung zugesprochen.

Ähnlicher Fall erst kürzlich in Vorarlberg

Erst kürzlich hat sich übrigens ein ähnlicher Fall in Vorarlberg abgespielt. Auch dort wurde eine schwangere Kellnerin von ihrem Chef entlassen, nachdem sie ihm die frohe Botschaft mitgeteilt hat. Auch in diesem Fall war der Arbeitgeber freilich im Unrecht und musste tausende Euro nachzahlen. Für die Betroffene hatte das massive finanzielle Folgen: Kellnerin wird schwanger, verliert ihren Job – dann fliegt alles auf.