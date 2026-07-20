Fatales Date: Ortungs-App überführt 24-jährigen Räuber

Beim Eintreffen wurden die Polizisten bereits von einer Passantin und einer Frau, welche am Boden saß und einen deutlich geschockten Eindruck machte, erwartet. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass sich die 24-Jährige über soziale Medien mit einem Mann zu einem Spaziergang verabredet hat.

Handy wurde geortet

Als die Frau den Heimweg antreten wollte, soll sie der gleichaltrige Mann (StA.: Syrien) am Arm gepackt und zu Boden gestoßen haben, das Handy und Bargeld an sich genommen und geflüchtet sein. Aufgrund einer Ortungsapp konnte das Mobiltelefon des Opfers in Wien Margareten geortet und in weiterer Folge auch dort der Tatverdächtige angetroffen werden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.