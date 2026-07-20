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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau, die Angst hat.
Schließlich wurde Anzeige erstattet und ein Tatverdächtiger festgenommen.
Wien
20/07/2026
Festnahme

Drohungen, Gewalt, Sexualdelikte: 14-Jähriger wurde das Leben zur Hölle gemacht

Wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts an einer 14-Jährigen Anfang Juli in Wien hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Am 19. Juli 2026 konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Anfang Juli wurde Anzeige wegen eines mutmaßlichen Sexualdeliktes erstattet, Ermittler des Landeskriminalamtes haben sofort Nachforschungen angestellt. Diese führten schließlich zur vorläufigen Festnahme eines 15-jährigen Irakers, den man als Tatverdächtigen ausgemacht hat. Der Jugendliche steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie fortgesetzte Gewaltausübung an einem Opfer begangen zu haben. Beim Opfer handelt es sich um eine 14-Jährige, die in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zum Tatverdächtigen steht, berichtet die Polizei. Der Beschuldigte ist nicht geständig, er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

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