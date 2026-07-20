Drohungen, Gewalt, Sexualdelikte: 14-Jähriger wurde das Leben zur Hölle gemacht

Anfang Juli wurde Anzeige wegen eines mutmaßlichen Sexualdeliktes erstattet, Ermittler des Landeskriminalamtes haben sofort Nachforschungen angestellt. Diese führten schließlich zur vorläufigen Festnahme eines 15-jährigen Irakers, den man als Tatverdächtigen ausgemacht hat. Der Jugendliche steht im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie fortgesetzte Gewaltausübung an einem Opfer begangen zu haben. Beim Opfer handelt es sich um eine 14-Jährige, die in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zum Tatverdächtigen steht, berichtet die Polizei. Der Beschuldigte ist nicht geständig, er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.