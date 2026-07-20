Mit gestohlenem Motorrad unterwegs: 15-Jähriger flüchtet vor Polizei

Im Zuge ihres Streifendienstes wurden zwei Beamte der Polizeidiensthundeeinheit Wien auf zwei Personen auf einem Motorrad in der Prager Straße aufmerksam. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, die in einem Unfall endete.

Rund um die Kreuzung der Pragerstraße mit der Einzingergasse stürzte der Motorradfahrer und sein Beifahrer vom Fahrzeug.

Rund um die Kreuzung der Pragerstraße mit der Einzingergasse stürzte der Motorradfahrer und sein Beifahrer vom Fahrzeug.

Kurz vor Sonntagmittag, am 19. Juli 2026 gegen 11.45 Uhr, sind die Beamten auf die beiden Jugendlichen am Motorrad aufmerksam geworden. Der Beifahrer trug dabei keinen Helm, die Polizisten forderten den Lenker mit sicht- und hörbaren Zeichen auf, anzuhalten. Dem kam der Lenker aber nicht nach, er flüchtete vor den Beamten, die die Verfolgung aufnahmen.

Beide Jugendliche von Motorrad gestürzt

Im Bereich der Prager Straße und der Einzingergasse wollte der Motorradfahrer einen Streifenwagen überholen, touchierte dabei das Auto jedoch, wodurch beide Personen, die am Motorrad saßen, stürzten. Der 15-jährige Lenker aus der Ukraine und sein 17-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Motorrad schon seit Tagen gestohlen

Weitere Erhebungen zeigten, dass das Motorrad, mit dem die beiden unterwegs waren, schon vor Tagen vom Zulassungsbesitzer gestohlen wurde. Die beiden Jugendlichen wurden auf freiem Fuß mehrfach angezeigt.