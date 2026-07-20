28-Jähriger will E-Scooter stehlen, läuft dann vor Polizei davon

Am späten Sonntagnachmittag, 19. Juli 2026 gegen 17.30 Uhr, hat eine Zeugin in Wien-Leopoldstadt der Polizei berichtet, dass sie einen Mann dabei beobachtet hat, wie er das Schloss eines E-Scooters aufbrechen wollte.

Die Beamten gingen umgehend nach draußen und konnten am Bahnhofsvorplatz beim Praterstern einen Mann, auf den die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf, antreffen. Als er die Polizisten sah, ergriff er sofort zu Fuß die Flucht und lief in Richtung Lassallestraße. Dabei überquerte er alle Fahrstreifen des Pratersterns und lief weiter Richtung Anita-Müller-Cohen-Platz. Obwohl er mehrfach dazu aufgefordert wurde, blieb der Mann nicht stehen.

Polizeihund findet Bolzenschneider

Durch einen der Beamten wurde schließlich ein Schreckschuss in das dort weiche Erdreich abgegeben. Personen wurden weder verletzt noch wurden Sachen beschädigt, versichert die Polizei. Trotz allem sprang der Flüchtende über eine Lärmschutzwand im Bahnhofsbereich, wo er schlussendlich aber angehalten werden konnte. Bei ihm handelt es sich um einen 28-jährigen Slowaken, der vorläufig festgenommen wurde. Im Nahbereich des Tatorts befand sich ein Rucksack im angrenzenden Gebüsch, in dem die Polizisten diverse Schneidezangen fanden. Außerdem konnte ein Polizeihund das Tatwerkzeug, einen Bolzenschneider, auffinden. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.