Mit 1,8 Promille: 33-Jähriger macht sich an E-Roller zu schaffen

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. Juli 2026 gegen 2.30 Uhr, haben Polizisten in Wien-Alsergrund einen 33-jährigen Italiener festgenommen, der sich davor an einem E-Roller zu schaffen gemacht hat.

Der Vorfall ereignete sich in der Sporkenbühelgasse mitten in der Nacht. Im Zuge des Streifendienstes wurden die Beamten auf den 33-Jährigen aufmerksam, er hantierte gerade mit einem Werkzeug an einem E-Roller. Als sich die Polizisten ihm näherten, bemerkten sie einen Hammer und einen Ösenschrauber in dessen Händen. Darauf angesprochen, deutete er nur auf eine nahegelegene Baustelle. Das Fahrzeug wurde bei dem Vorfall nicht beschädigt. Der Tatverdächtige wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen und befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein Alkovortest ergab 1,8 Promille.