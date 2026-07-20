40-Jähriger treibt in Wiener Freibad leblos im Wasser – jetzt verstorben

Mitarbeiter des Freibades bemerkten den 40 Jahre alten Mann gegen 13 Uhr, als er leblos im Wasser trieb. Sie holten ihn sofort raus und starteten mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, wobei auch ein Defibrillator zum Einsatz kam. Die Reanimation wurde daraufhin von der Berufsrettung fortgeführt, der Mann ist mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein Herz-Kreislauf-Stillstand war laut ersten Informationen dafür verantwortlich, dass er leblos im Wasser getrieben ist. Wie der ORF nun berichtet, ist der 40-Jährige mittlerweile im Spital verstorben.