Bis zu 26 Grad: Wien erwartet sonniger Dienstag

Der Dienstag, 21. Juli 2026, wird in Wien wettertechnisch wohl größtenteils sonnig verlaufen. Jene Quellwolken, die durchziehen könnten, sollten harmlos bleiben. Die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen außerdem: „Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.“ Während die Frühtemperaturen noch zwölf bis 16 Grad betragen, steigen sie im Tagesverlauf auf angenehme 26 Grad an, so die Experten. Am Dienstag erwartet die Wiener also ein ruhiger, wettertechnisch toller Sommertag, an dem bei nicht zu heißen Temperaturen wohl für fast jeden was mit dabei ist.