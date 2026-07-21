49 Kilo Cannabis im Gepäck: Spektakulärer Fund am Wiener Flughafen

Eigentlich sollten die Koffer nur umgeladen werden, doch bei einer Kontrolle am Flughafen Wien machten Ermittler einen spektakulären Fund. Darin befanden sich rund 49 Kilogramm Cannabiskraut. Zwei Männer wurden festgenommen.

Ein Routinecheck am Flughafen Wien führte zu einem spektakulären Drogenfund. Im Transitgepäck eines internationalen Fluges entdeckten Kriminalbeamte mehrere Dutzend Kilogramm Cannabiskraut. Zwei Männer konnten wenig später ausgeforscht und noch am Flughafen festgenommen werden.

Verdächtige Koffer bei Gepäckkontrolle entdeckt

Der Fund gelang bereits in den frühen Morgenstunden des 18. Juli im Zuge der Gepäckskontrollen am Flughafen Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat überprüften Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok (Thailand). Dabei stießen sie auf zwei Koffer, die mit insgesamt rund 49 Kilogramm Cannabiskraut gefüllt waren. Das Suchtgift wurde sofort sichergestellt. Nach Angaben der Polizei befanden sich die Gepäckstücke lediglich im Transit. Sie sollten nach ihrer Zwischenlandung in Wien auf Anschlussflüge nach London beziehungsweise Amsterdam verladen werden. Noch bevor die Reise fortgesetzt werden konnte, übernahmen Kriminalbeamte die weiteren Ermittlungen.

Zwei Briten am Flughafen festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Polizisten zwei mutmaßliche Besitzer der Koffer ausforschen. Es handelt sich um einen 26-jährigen und einen 29-jährigen britischen Staatsbürger. Beide Männer wurden noch am Flughafen Wien vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Einvernahmen legten die beiden Beschuldigten laut Polizei Geständnisse ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden sie in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des mutmaßlichen Suchtgifthandels dauern an. Die Polizei prüft nun unter anderem, ob die beiden Männer Teil eines größeren internationalen Drogennetzwerks waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 08:05 Uhr aktualisiert