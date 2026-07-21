Betrüger erschleicht sich 20.000 Euro, Polizei sucht nach weiteren Opfern

Durch das Vortäuschen einer Notlage soll ein 41-jähriger Kroate in Wien seit Mitte April 2026 über 70 Betrugsdelikte begangen haben. Die Polizei sucht nun noch nach weiteren möglichen Opfern.

Im Rahmen von umfangreichen, kriminalpolizeilichen Ermittlungen und gezielten Schwerpunktmaßnahmen ist es Wiener Polizeibeamten gelungen, einen Tatverdächtigen einer riesigen Betrugsserie auszuforschen und am 16. Juli 2026 in der Inneren Stadt auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Der 41-Jährige wird verdächtigt, seit Mitte April mehr als 70 Betrugsdelikte begangen zu haben, wobei er überwiegend Personen in Tiefgaragen und Geschäftslokalen ansprach.

So soll der Beschuldigte seine Opfer betrogen haben

Diesen spielte er vor, sich aus seinem Auto ausgesperrt zu haben, wo sein Handy, seine Geldtasche und seine Ausweisdokumente drin seien. Er müsse allerdings dringen nach Salzburg zu einem Termin und bat daher um Geld für die Zugfahrt und die dortige Unterkunft. Den geliehenen Betrag würde er am nächsten Tag zurückzahlen oder überweisen. Dadurch brachte er seine Opfer dazu, ihm Bargeld in der Höhe von zwischen 100 und 600 Euro auszuhändigen. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, so die Polizei. Der Beschuldigte wurde nun in die Justizanstalt gebracht.

Polizei sucht jetzt nach weiteren Opfern

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten von einer „erheblichen Dunkelziffer weiterer bislang nicht angezeigter Straftaten“ aus. Deshalb veröffentlicht man nun auch Lichtbilder des Beschuldigten und ersucht mögliche weitere Geschädigte, sich beim Stadtpolizeikommando Landstraße unter der Telefonnummer 01 31310 58252 zu melden.