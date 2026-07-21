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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Plößlgasse in Wien.
Der schwere Unfall hat sich in der Wiener Plößlgasse ereignet.
Wien / 4. Bezirk
21/07/2026
In der Plößlgasse

Lebensgefährlich verletzt: Wienerin (85) von LKW erfasst

In der Plößlgasse in Wien-Wieden wurde Montagvormittag, am 20. Juli 2026 gegen 11.15 Uhr, eine 85-jährige Frau von einem LKW erfasst und lebensgefährlich verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Wie die Polizei nun berichtet, ist der LKW-Fahrer zunächst aus einer Parklücke auf die Fahrbahn gefahren und dürfte das Fahrzeug anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurückgesetzt haben. Dabei hat er die 85-jährige Passantin, die gerade über die Straße ging, erfasst. Die Frau stürzte in weiterer Folge und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls haben sofort Erste Hilfe geleistet und umgehend den Notruf gewählt. Die 85-jährige Frau wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

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