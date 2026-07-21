Lebensgefährlich verletzt: Wienerin (85) von LKW erfasst

Wie die Polizei nun berichtet, ist der LKW-Fahrer zunächst aus einer Parklücke auf die Fahrbahn gefahren und dürfte das Fahrzeug anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurückgesetzt haben. Dabei hat er die 85-jährige Passantin, die gerade über die Straße ging, erfasst. Die Frau stürzte in weiterer Folge und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls haben sofort Erste Hilfe geleistet und umgehend den Notruf gewählt. Die 85-jährige Frau wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.