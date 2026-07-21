Messer-Überfall in Wiener U-Bahnstation: Zwei Personen nach Raub auf der Flucht

Nach einem schweren Raubüberfall in der Wiener U-Bahnstation Längenfeldgasse ermittelt derzeit das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

Am Montag gegen 4:55 Uhr morgens wurde die Polizei nach Wien-Meidling gerufen. Ein 37-jähriger Passant war dort im Bereich der Station von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert worden.

Faustschläge und Butterflymesser

Die Angreifer gingen mit Faustschlägen auf den Mann los und bedrohten ihn mit einem Butterflymesser. Unter Vorhaltung der Waffe zwangen sie ihr Opfer zur Herausgabe seines Mobiltelefons, seiner Geldbörse sowie seiner Zigaretten. „Mit der Beute flüchteten die beiden Männer anschließend in Richtung des Bahnsteigs und fuhren mit einer U-Bahn davon“, schildert die Wiener Polizei den Tathergang.

Kopfverletzungen erlitten

Der 37-Jährige erlitt bei dem Angriff Kopfverletzungen. Er wurde von der Berufsrettung Wien vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend für die weitere Behandlung in ein Spital gebracht.