22-Jähriger soll Freundin gewürgt haben: Flucht ins Bad rettet sie

Eine 24-Jährige soll in Wien von ihrem Lebensgefährten geschlagen und gewürgt worden sein. Die Frau rettete sich ins Badezimmer, schloss sich ein und alarmierte die Polizei. Der 22-Jährige wurde festgenommen.

Der Frau gelang es, sich in das Badezimmer zu retten und die Tür zu versperren. Von dort aus verständigte sie die Polizei.

Der Frau gelang es, sich in das Badezimmer zu retten und die Tür zu versperren. Von dort aus verständigte sie die Polizei.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien kam es am Montag gegen 6.10 Uhr zu einem Streit zwischen dem Paar. Dabei soll der 22-jährige österreichische Staatsbürger seine Lebensgefährtin geschlagen und gewürgt haben. Der Frau gelang es, sich in das Badezimmer zu retten und die Tür zu versperren. Von dort aus verständigte sie die Polizei.

Auch gegenüber Polizisten aggressiv

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring nahmen den 22-Jährigen aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien fest. Zuvor wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Laut Polizei zeigte sich der Mann auch gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv. Er soll die Polizisten beschimpft und attackiert haben. Während des Transports in eine Justizanstalt randalierte der 22-Jährige zudem im Arrestantenwagen und beschädigte diesen.

Mehrere Anzeigen

Die 24-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Der 22-Jährige wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der fortgesetzten Gewaltausübung, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der versuchten schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung angezeigt. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.