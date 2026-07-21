Weiter Wirbel um Walter Ruck: „Gibt kein Zurück mehr…“

Die Vorwürfe und der Wirbel rund um den Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck werden nicht leiser. Nun findet ein Sondergemeinderat statt und die Rücktritts-Forderungen werden immer lauter und vielfältiger.

Anlass für den Sondergemeinderat sind die Postenbesetzungen. In diese soll mutmaßlich ja der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck ebenfalls involviert gewesen sein. Dementsprechende Chats, die in den vergangenen Tagen aufgetaucht sind, würden das jedenfalls nahelegen. In diesen habe er laut eines internen Gesprächsprotokolls, das von „profil“ und „Krone“ zitiert wurden, damit geprahlt, dass er in der Stadtpolitik und in der Wirtschaftskammer in Wien bei Postenbesetzungen mitsprechen würde. Ruck selbst weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Kanzler Stocker: Medial kolportierte Aussagen „zutiefst irritierend“

Die politische Debatte rund um den Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten ist derweil voll entbrannt. Bundeskanzler Christian Stocker hat sich etwa am Montag geäußert und die medial kolportierten Aussagen Rucks als „zutiefst irritierend“ bezeichnet. Und weiter: „Alle Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Sollten die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben.“

„Wenn so schwere Vorwürfe im Raum stehen…“

Konsequenzen fordert etwa auch die FPÖ, die für den Sondergemeinderat verantwortlich zeichnet. Ruck solle demnach zurücktreten. Ähnlich klingt das auch aus den Reihen der NEOS. „Die Causa Ruck hat einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt – ein sofortiger Rücktritt ist alternativlos“, so etwa NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer. Werner Kogler, stellvertretender Klubobmann der Grünen, bezeichnet einen Rücktritt Rucks ebenfalls als „überfällig“. „Wenn so schwere Vorwürfe im Raum stehen und der Bürgermeister und Verkehrsminister selbst in den Protokollen aufscheinen, kann man nicht einfach so tun, als ginge einen das nichts an“, so Kogler.