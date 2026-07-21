Handy zum Automaten hinhalten – und schon ist das Ticket gebucht: Tap+Ride sorgt nun auch in Wien für vereinfachtes Fahrscheinkaufen. Doch nicht alle Öffi-Nutzer sind damit zufrieden, wie ein Lokalaugenschein von 5 Minuten ergab.

Einen Tap+Ride-Automaten gibt es etwa in der U3-Station Neubaugasse.

Einen Tap+Ride-Automaten gibt es etwa in der U3-Station Neubaugasse.

Was bei Öffi-Nutzern in Städten wie London, Rom und Amsterdam längst zum Alltag gehört, wird nun auch in Wien ausgerollt. Tap+Ride. Damit kaufst du dein Ticket „so unkompliziert wie nie zuvor“, heißt es. Ein einziger Tap mit Debit oder Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch genügt – und schon wird das Zahlungsmittel zum gültigen Öffi-Ticket.

Um 7 Prozent teurer als Online-Ticket

Einziger Haken an dem Angebot: Der digitale Einzelfahrschein via Tap (3,20 Euro) ist um 20 Cent – und damit knapp 7 Prozent – teurer als ein Online-Fahrschein. Das verärgert Passanten: „Warum muss ich fürs gleiche Ticket mehr bezahlen?“, fragt sich Öffi-Nutzerin Anna-Barbara F. in der U3-Station Neubaugasse.

„Wartungskosten“ als Preistreiber

„Tap+Ride funktioniert wie auch unsere anderen Automaten über physische Geräte und Infrastruktur direkt vor Ort. Da für diese Wartungskosten anfallen, ist der Preis geringfügig höher als bei Online-Tickets“, erklärt Andreas Cavar gegenüber 5 Minuten.

In diesen Stationen gibt’s Tap+Ride

Tap+Ride steht – als einjähriges Pilotprojekt – an neun U-Bahn-Stationen in Wien zur Verfügung: Südtiroler Platz/ Hauptbahnhof, Westbahnhof, Bahnhof Meidling, Stephansplatz, Schwedenplatz, Spittelau, Zieglergasse, Neubaugasse und Erdberg.