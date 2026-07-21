Wien startet sonnig in den Mittwoch – dann ziehen immer mehr Wolken auf

Den Wienern wird ein sonniger Start in den Mittwoch beschert. Je näher es Richtung Feierabend geht, desto bewölkter wird es dann aber auch. Selbst die Schauerneigung steigt um die Mittagszeit vorübergehend etwas an.

Nachdem der Morgen in Wien am Mittwoch, 22. Juli 2026, sonnig beginnt, ziehen im Tagesverlauf immer mehr dichte Wolken aus Nordwesten auf. „Um die Mittagszeit steigt die Schauerneigung vorübergehend, es geht aber meist trocken durch den Tag“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind dürfte zur Wochenmitte wieder etwas auffrischen, es wird mäßig bis lebhafter Nordwestwind erwartet. Und die Temperaturen bleiben in etwa dem selben Bereich, wie etwa auch am Dienstag. In der Früh werden um die 14, im Tagesverlauf dann bis zu 25 Grad erwartet, so die Experten.