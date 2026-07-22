Aufregung: Wiener „Kinder-Knast“ kostet eine Million Euro

Die geplante "Auszeit-WG" für straffällige 11- bis 13-Jährige ist noch immer nicht gestartet. Während Wien das Projekt als letzten Ausweg sieht, warnen Experten vor schweren fachlichen und rechtlichen Problemen.

Der Start der Einrichtung (5 Minuten berichtete) wurde bereits dreimal verschoben. Nun sollen die Vorbereitungen in den letzten Zügen sein. Untergebracht werden dort strafunmündige Kinder, die wiederholt straffällig geworden sind. Die jährlichen Kosten stiegen laut Stadt von ursprünglich 800.000 auf rund 995.000 Euro, so „Mein Bezirk“.

Experten sehen gravierende Mängel

Volksanwalt Bernhard Achitz und mehrere Fachleute kritisieren, dass wichtige Hilfsangebote wie Betreuungsplätze oder psychiatrische Versorgung fehlen. Von einer echten „Ultima Ratio“ (Stadt Wien) könne daher keine Rede sein. Auch Kinderrechtsorganisationen bezweifeln, dass eine geschlossene Unterbringung langfristig hilft.

Zweifel an Konzept und Diagnose

Kritik gibt es außerdem an den rechtlichen Voraussetzungen. Kinder- und Jugendpsychiater Patrick Frottier hält es für problematisch, wenn Sozialpädagogen über psychische Erkrankungen entscheiden sollen. Statt kurzfristiger Freiheitsentziehung brauche es mehr Prävention und frühzeitige Unterstützung für betroffene Familien, so der Experte.