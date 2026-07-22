Hantelscheibe vs. Schuhlöffel: Nachbarschaftsstreit endet blutig

Ein Streit wegen zu lauter Nachbarn ist in Wien-Favoriten völlig eskaliert. Am Ende flogen eine Hantelscheibe und ein Schuhlöffel – zwei Männer wurden verletzt.

Ein Nachbarschaftsstreit hat am Dienstagabend (21. Juli) in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei wurden zwei Männer verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Lärmbelästigung als Auslöser

Laut Polizei fühlte sich ein 61-jähriger Österreicher durch Lärm aus der darüberliegenden Wohnung seines 55-jährigen Nachbarn gestört. Mit einer rund 1,25 Kilogramm schweren Hantelscheibe ging er zu dessen Wohnung, um ihn zur Rede zu stellen. Vor der Wohnungstür eskalierte der Streit. Der 55-Jährige soll laut Polizei mit einem Schuhlöffel auf den 61-Jährigen eingeschlagen und ihn am Unterarm verletzt haben. Daraufhin soll der 61-Jährige die Hantelscheibe nach seinem Nachbarn geworfen und ihn am Kopf getroffen haben. Der 55-Jährige erlitt dabei eine blutende Platzwunde und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Festnahme

Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse nahmen den 61-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig fest. Gegen den 55-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.